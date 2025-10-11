Ma lei come fa a saperlo? Garlasco l’avvocato De Rensis gelato in diretta Gliel’hanno chiesto davvero

Il caso di Garlasco continua a dominare le trasmissioni televisive. Dalla Rai a Mediaset fino a La7, dopo la notizia dell’indagine per corruzione a carico dell’ex pm Mario Venditti — che nel 2017 archiviò la posizione di Andrea Sempio — l’omicidio di Chiara Poggi è tornato al centro del dibattito. Gli avvocati coinvolti, Massimo Lovati (difensore di Sempio) e Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi), sono presenze fisse orami negli studi tv. Proprio De Rensis è stato ospite il 10 ottobre a “FarWest”, su RaiTre, condotto da Salvo Sottile, dove ha avuto un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it