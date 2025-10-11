Ma che ca*** Francesca Michielin la scoperta choc in diretta sul palco Poi la richiesta al pubblico
All’Arena di Verona, tra luci, applausi e un’emozione palpabile, Francesca Michielin è salita sul palco da sola. All’appello mancava un famoso cantante, il grande assente della serata, costretto a rinunciare al concerto per motivi di salute. Un’assenza pesante, soprattutto perché la loro collaborazione musicale è diventata ormai iconica, simbolo di un sodalizio artistico che ha regalato negli anni brani di grande successo. Eppure, nonostante tutto, la cantante ha deciso di andare avanti, trasformando la delusione in energia e coinvolgendo il pubblico in un abbraccio collettivo. La notizia dell’assenza è arrivata nel modo più inaspettato: Francesca l’ha scoperta in diretta, insieme al suo pubblico, attraverso un video proiettato sul grande schermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: francesca - michielin
Francesca Michielin contro il body shaming: «Basta commentare il corpo delle donne. A me ormai non frega niente, ma penso alle ragazze più giovani»
Francesca Michielin vittima di bodyshaming: “La dovete smettere”
Francesca Michielin, sfogo social contro il bodyshaming: “La dovete smettere”
[ NUOVO ANNUNCIO ] FRANCESCA MICHIELIN LIVE A TRIESTE! Dopo il successo della sua prima Arena di Verona, Francesca Michielin torna dal vivo nel 2026 con un nuovo, imperdibile show e il suo ultimo EP “Anime”, uscito lo scorso venerdì Tri - facebook.com Vai su Facebook
Francesca #Michielin a #Verona: “Abbiamo bisogno delle imperfezioni' - X Vai su X
Francesca Michielin, Fedez le dà buca al concerto: «Sto male». Lei lo scopre in diretta: «Ma che ca**o!» - Francesca Michielin sale sul palco dell’Arena di Verona... Lo riporta ilmattino.it
Fedez non si presenta per il duetto, Francesca Michielin lo scopre sul palco: «Ma che ca***!» – Il video - All'Arena di Verona, la cantante si è dovuta arrangiare per il concerto che celebrava i suoi 30 anni. Da open.online