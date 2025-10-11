M5s voto urgente sulle liste regionali | consultazione online il 12 ottobre 2025
BRINDISI - Il Movimento 5 Stelle ha convocato per domenica 12 ottobre 2025, dalle 10 alle 22, la consultazione in rete per approvare le proposte di liste dei candidati per le imminenti elezioni regionali in Veneto e Puglia, che si terranno il 23 e 24 novembre prossimi. I candidati presidente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: voto - urgente
Società della Salute: sarà voto sullo scioglimento, chiesto un Consiglio comunale urgente
Società della Salute: sarà voto sullo scioglimento, chiesto un Consiglio comunale urgente
Dopo il voto in Parlamento sulla mia immunità, è ancora più urgente che l’Europa e la Germania facciano sentire la propria voce e intervengano per riportare Maja in Germania, garantendole finalmente il rispetto dei suoi diritti. #FreeMaja - X Vai su X
ROCCASTRADA – Per un ulteriore intervento di ripristino urgente sulla condotta di adduzione per Roccastrada, oggi 10 ottobre temporanee mancanze di acqua nelle località Roccatederighi e Sassofortino e possibili abbassamenti della pressione a Roccastra - facebook.com Vai su Facebook
Lista M5S alle rifiniture: Albano si ributta in politica, Santangelo ultimo nodo da sciogliere - L'ex candidato sindaco di San Severo Angelo Masucci sceglie il MoVimento alle Regionali del 23 e 24 novembre. Da foggiatoday.it
M5S, oggi il voto sulla Costituente: lo scontro Grillo-Conte - Si apre oggi, 5 dicembre, la nuova votazione dell'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, dopo i risultati del primo voto del 24 novembre scorso. Lo riporta tg24.sky.it