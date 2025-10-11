MO media | Hamas rifiuta tutela straniera a Gaza nel dopoguerra e chiede ancora il rilascio di Barghouti | Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua
Israele ritira l'esercito a Gaza, in 200mila tornano a piedi nel nord della Striscia. Vertice in Egitto la prossima settimana con Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: media - hamas
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Media, Israele valuta la risposta di Hamas, 'praticabile'
Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato Gran Muftì di Gerusalemme”
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato oggi ai media e Hamas ha risposto alle sue dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Il cardinale Pizzaballa ai media vaticani commenta l'accordo tra Hamas e Israele: “Finalmente una buona notizia dopo due anni di tormento per tutti" https://shorturl.at/cuUNh @LPJerusalem - X Vai su X
Media, Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair governatore - Hamas, nel corso dei colloqui in Egitto, avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano- Come scrive tuttosport.com
Gaza, 2° round di negoziati. Media: “Hamas accetta il disarmo, ma non vuole Blair”. Trump alle famiglie degli ostaggi: “Gruppo islamista sarà distrutto” - palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el- Riporta ilfattoquotidiano.it