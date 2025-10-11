Lutto scomparsa prematuramente l’infermiera Cristina Muzzarelli

Modenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È con profonda tristezza che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena annuncia la scomparsa prematura dell'infermiera Cristina Muzzarelli. Ha svolto la sua attività lavorativa sia al Policlinico che, in tempi più recenti, a Baggiovara. Professionista molto stimata, ha sempre operato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

