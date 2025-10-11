Lutto nel mondo della politica e della stampa | addio all' ex vicesindaco e giornalista

Ferraratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Giuliano Barbieri. Il mondo della politica e del giornalismo piangono colui che fu vicesindaco di Vigarano Mainarda (dal 2001 al 2011) e che dal 1989 è stato collaboratore del quotidiano locale la ‘Nuova Ferrara’. Aveva 81 anni, lascia un fratello e una sorella, e la notizia della sua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - mondo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

Lutto per il sindaco Gualtieri: morta la madre a 85 anni, il cordoglio di Roma - La Capitale si stringe attorno al primo cittadino, Roberto Gualtieri, per la morte della madre. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Politica Stampa