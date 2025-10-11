L’Use Rosa Scotti vuole il bis dopo Milano

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio casalingo oggi pomeriggio per l’ Use Rosa Scotti, che alle 16 al Pala Sammontana riceve la Virtus Cagliari per provare a bissare il successo di Milano al debutto stagionale. L’inusuale orario per la palla a due è per facilitare poi il rientro in Sardegna delle ospiti. Una gara che il tecnico approccia con la consueta prudenza dettata anche da un fatto oggettivo. "Le sarde – attacca – sono una vera e propria incognita perché è la squadra che alla prima giornata di campionato ha riposato. Quindi non sappiamo cosa aspettarci da loro e come riferimento abbiamo solo lo scorso anno quando hanno fatto un ottimo campionato e che in estate hanno cambiato poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217use rosa scotti vuole il bis dopo milano

© Lanazione.it - L’Use Rosa Scotti vuole il bis dopo Milano

In questa notizia si parla di: rosa - scotti

Dalla Use Rosa Scotti alla Nazionale Under 20. Sophia Lussignoli sarà agli Europei in Portogallo

Per l’Use Rosa Scotti debutto con la matricola

Prevenzione tumore al seno, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas l'8 ottobre alle 11 apre le porte al pubblico con Gerry Scotti e i Sorrisi in Rosa

l8217use rosa scotti vuoleL’Use Rosa Scotti vuole il bis dopo Milano - Esordio casalingo oggi pomeriggio per l’ Use Rosa Scotti, che alle 16 al Pala Sammontana riceve la Virtus Cagliari per provare a bissare il successo di Milano al debutto stagionale. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217use Rosa Scotti Vuole