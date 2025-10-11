L’Use Rosa Scotti vuole il bis dopo Milano
Esordio casalingo oggi pomeriggio per l’ Use Rosa Scotti, che alle 16 al Pala Sammontana riceve la Virtus Cagliari per provare a bissare il successo di Milano al debutto stagionale. L’inusuale orario per la palla a due è per facilitare poi il rientro in Sardegna delle ospiti. Una gara che il tecnico approccia con la consueta prudenza dettata anche da un fatto oggettivo. "Le sarde – attacca – sono una vera e propria incognita perché è la squadra che alla prima giornata di campionato ha riposato. Quindi non sappiamo cosa aspettarci da loro e come riferimento abbiamo solo lo scorso anno quando hanno fatto un ottimo campionato e che in estate hanno cambiato poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
