Lupi Noi Moderati | Votare è l’unica risposta

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 11 ottobre 2025 – “Con noi tanti civici si stanno riavvicinando alla politica, anche in Toscana”. La preghiera laica che Maurizio Lupi – leader di Noi Moderati – rivolge ai seggi è che tornino a riempirsi, perfino a prescindere dalle crocette degli elettori. Non che l’idea di una remuntada in terra granducale non lo stuzzichi, ma l’approccio pare un altro. “Votare è l’unica risposta” dice. Lupi, le sue sensazioni girando per la Toscana? “C’è entusiasmo. E sono felice di una candidatura come quella di Tomasi perché è un sindaco che ha lavorato bene e rafforza la proposta politica della concretezza del buongoverno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lupi noi moderati votare 232 l8217unica risposta

© Lanazione.it - Lupi (Noi Moderati): “Votare è l’unica risposta”

In questa notizia si parla di: lupi - moderati

Noi Moderati presenta la propria lista per le regionali, Maurizio Lupi: «Saremo la sorpresa delle elezioni»

Perini capolista di Noi Moderati: "Candidatura voluta da Lupi"

Regionali, Lupi (Noi Moderati): "Troveremo i candidati migliori, come facciamo da 30 anni" – Il video

lupi moderati votare 232Lupi (Noi Moderati): “Votare &#232; l’unica risposta” - Il leader centrista a Firenze: in giro per la Toscana ho riscontrato malumore. Segnala lanazione.it

Lupi, Noi Moderati sarà la sorpresa delle elezioni nelle Marche - Vogliamo dare voce ai cittadini moderati e di centrodestra che si sono disaffezionati alla politica e che purtroppo non vanno a votare". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lupi Moderati Votare 232