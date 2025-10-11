Firenze, 11 ottobre 2025 – “Con noi tanti civici si stanno riavvicinando alla politica, anche in Toscana”. La preghiera laica che Maurizio Lupi – leader di Noi Moderati – rivolge ai seggi è che tornino a riempirsi, perfino a prescindere dalle crocette degli elettori. Non che l’idea di una remuntada in terra granducale non lo stuzzichi, ma l’approccio pare un altro. “Votare è l’unica risposta” dice. Lupi, le sue sensazioni girando per la Toscana? “C’è entusiasmo. E sono felice di una candidatura come quella di Tomasi perché è un sindaco che ha lavorato bene e rafforza la proposta politica della concretezza del buongoverno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi (Noi Moderati): “Votare è l’unica risposta”