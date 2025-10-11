L' uomo che ha ucciso la moglie a Lettomanoppello | I colpi sono partiti per sbaglio

Ilpescara.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«I colpi di pistola sono partiti per sbaglio». A dirlo sarebbe stato Antonio Mancini, l'uomo di 69 anni tratto in arresto nella serata di giovedì 9 ottobre per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e il tentato omicidio del nipote di soli 12 anni a Lettomanoppello.Il 69enne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - ucciso

Tragedia lungo i binari: uomo travolto e ucciso da un treno

‘É morto davanti ai miei occhi’: il racconto choc della moglie dell’uomo ucciso da una risonanza magnetica

Roma, uomo investito e ucciso in viale Kant: arrestato 21enne

uomo ha ucciso moglieOmicidio-suicidio a Mirandola: uomo di 86 anni uccide la moglie e si toglie la vita - suicidio a Mirandola, nel Modenese: anziano uccide la moglie malata prima di togliersi la vita. Si legge su notizie.it

uomo ha ucciso moglieOmicidio-suicidio a Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita - Questa mattina, venerdì 11 ottobre, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomo Ha Ucciso Moglie