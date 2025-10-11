L' uomo che ha ucciso la moglie a Lettomanoppello | I colpi sono partiti per sbaglio
«I colpi di pistola sono partiti per sbaglio». A dirlo sarebbe stato Antonio Mancini, l'uomo di 69 anni tratto in arresto nella serata di giovedì 9 ottobre per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e il tentato omicidio del nipote di soli 12 anni a Lettomanoppello.Il 69enne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
