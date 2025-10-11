L' Unitas Sciacca vuole restare protagonista arrivato Danilo Ambro | squadra pronta al Castellammare

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciacca si prepara a vivere un pomeriggio di grande calcio: domani alle ore 15.30, allo stadio Gurrera, l’Unitas Sciacca Calcio scende in campo per la quinta giornata del campionato di Eccellenza. I neroverdi, guidati da mister Giovanni Iacono, affronteranno il Castellammare, squadra rivelazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unitas - sciacca

Colpo di mercato dell'Unitas Sciacca: arriva il talentuoso difensore Davide Lo Cascio

L’Unitas Sciacca Calcio ha ingaggiato il portiere Antonio Elezaj

Unitas Sciacca, preso il centrocampista uruguaiano Bruno Teliz

Coppa Italia Eccellenza, Unitas Sciacca colpisce ancora: battuto il Licata all’andata degli ottavi - La gara si è complicata solo nel finale, quando il Licata ha alzato il ritmo alla ricerca del pareggio, approfittando anche dell’inferiorità numerica dei neroverdi rimasti in dieci uomini per l’espuls ... Riporta agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Unitas Sciacca Vuole Restare