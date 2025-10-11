L' Unitas Sciacca vuole restare protagonista arrivato Danilo Ambro | squadra pronta al Castellammare
Sciacca si prepara a vivere un pomeriggio di grande calcio: domani alle ore 15.30, allo stadio Gurrera, l’Unitas Sciacca Calcio scende in campo per la quinta giornata del campionato di Eccellenza. I neroverdi, guidati da mister Giovanni Iacono, affronteranno il Castellammare, squadra rivelazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Coppa Italia Eccellenza, Unitas Sciacca colpisce ancora: battuto il Licata all’andata degli ottavi - La gara si è complicata solo nel finale, quando il Licata ha alzato il ritmo alla ricerca del pareggio, approfittando anche dell’inferiorità numerica dei neroverdi rimasti in dieci uomini per l’espuls ... Riporta agrigentonotizie.it