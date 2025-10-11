Luna dall' allontanamento dalla terra ai lunamoti dieci cose che forse non sapete

Wired.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune incredibili curiosità sul nostro unico satellite naturale, che nel 2026 sarà protagonista della missione Artemis II della Nasa. 🔗 Leggi su Wired.it

luna dall allontanamento dalla terra ai lunamoti dieci cose che forse non sapete

© Wired.it - Luna, dall'allontanamento dalla terra ai lunamoti, dieci cose che forse non sapete

In questa notizia si parla di: luna - dall

MPH: dall’Italia il modulo lunare chiave per la presenza umana su Luna e Marte

Food Rock Festival: alla Rotonda d'Ardenza ecco musica, street food e luna park. Il programma dall'8 al 17 agosto

Cuori Blu al Luna park di Tarquinia: la “rivoluzione gentile” nella comunità parte dall’inclusione

luna dall allontanamento terraSuperluna del 7 ottobre 2025: la Luna sfiora la Terra, dove vederla? - Mentre in quasi tutto il mondo si celebra la “Settimana mondiale dello spazio”, dal 4 al 10 ottobre, come ricorrenza dal lancio del primo satellite in orbita terrestre, ecco che si riaffaccia la “Supe ... Scrive repubblica.it

luna dall allontanamento terraSuperluna d’ottobre: la notte in cui la Terra e la Luna si sfiorano - Questa notte il nostro satellite raggiungerà il punto più vicino al Pianeta. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Luna Dall Allontanamento Terra