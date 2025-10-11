Dopo "governo balneare", la seconda definizione mutuata dal lessico politico italiano destinata a entrare con prepotenza in Francia è quella di inciucio", alla francese si intende. È questo il tentativo funambolico per evitare la cosa più evidente: la "dissolution" e le elezioni anticipate. La Francia è immersa in una delle crisi più aspre e laceranti della Quinta Repubblica i cui contenuti palesano qualcosa di molto più profondo di una tollerabile crisi politica. Macron nomina l'ottavo primo ministro, ne mancano tre per fare una squadra di calcio. È un Lecornu due che solo qualche sera fa aveva detto in televisione, in prima serata, davanti a sette milioni di francesi: "Il mio compito è terminato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo inciucio alla parigina