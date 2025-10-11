L' ultimo giro di valzer in Consiglio | ok al bilancio ma stop al consigliere supplente
Alla fine il centrosinistra non ci ha nemmeno provato a portare in Aula il provvedimento per introdurre la figura del consigliere supplente, non avrebbe trovato i numeri per approvarlo.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: ultimo - giro
L’ultimo giro di valzer. The Who, nostalgia rock
"Siamo stati presi in giro": l’ultimo attacco di Kyrgios a Sinner
Resiste alle McLaren e poi festeggia: guarda l'ultimo giro di Verstappen
Alla vigilia del suo ultimo Giro di Lombardia, Mauro Vegni commenta l’assenza della Israel Premier Tech: “Non è un’esclusione, ma una scelta di buon senso per la situazione in Italia”. Poi l’addio: “Il mio è un arrivederci”. - facebook.com Vai su Facebook
Ancora qualche settimana, poi arriverà l'ultimo giro di pista di @eliaviviani. E l'unica cosa che possiamo, dobbiamo, dire a Elia Viviani è grazie. Grazie per questi anni, grazie di tutto - X Vai su X
Violamania:| Ultimo giro di valzer - Delio Rossi ha approfittato del rinvio della scorsa giornata di campionato per ribadire, alla ripresa settimanale degli allenamenti della Fiorentina, che non vi saranno gerarchie, né scelte dettate ... Riporta calciomercato.com