L’Ue contro l’Italia sul golden power Giorgetti | È sovranità nazionale
La Commissaria Ue ai Servizi finanziari Maria Albuquerque ha criticato l’utilizzo che gli Stati membri fanno del golden power, ipotizzando che la Commissione possa aprire procedure di infrazione o avviare cause legali per alcune leggi e specifici casi. Anche se l’Italia non è mai stata direttamente citata, il riferimento della commissaria sembra essere l’operazione di acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, fallita nei mesi scorsi. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti risposto alle accuse di Albuquerque, sia sottolineando che il golden power esiste per difendere la sicurezza nazionale degli Stati, sia che si tratta di una legge approvata dal parlamento e che il Governo italiano applica, ma non può modificare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
