Ludmilla Radchenko saluta Matteo Viviani e va via dall'Italia | dove si trasferisce e a fare cosa

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex letterina di Passaparola e oggi artista saluta l'Italia e il suo (ex) marito Matteo Viviani perché pare abbia deciso di volare a Dubai, dove da mesi ha avviato un progetto che ha l'aria di essere in collaborazione con una galleria d'arte. Esposta lì, lo scorso maggio, una collezione di quadri che hanno come soggetto un paio di ali, le stesse che hanno chiuso questo capitolo e che le hanno aperto le porte (e il portellone) per una nuova avventura di lavoro e di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ludmilla - radchenko

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio: “Le nostre strade si separano, sii felice”

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, l’addio dopo 17 anni insieme: “È arrivato il momento”

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani: il commovente addio in aeroporto

ludmilla radchenko saluta matteoLudmilla Radcheko pubblica l’emozionante video dell’addio all’ex marito Matteo Viviani: ecco dove si trasferirà - Ludmilla Radcheko pubblica l’emozionante video dell’addio all’ex marito Matteo Viviani: ecco dove si trasferirà. Lo riporta isaechia.it

ludmilla radchenko saluta matteoLudmilla Radchenko e Matteo Viviani: il commovente addio in aeroporto - Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani dopo 17 anni di amore si sono lasciati: ecco il video dell'addio in aeroporto. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ludmilla Radchenko Saluta Matteo