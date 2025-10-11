Ludmilla Radchenko saluta Matteo Viviani e va via dall'Italia | dove si trasferisce e a fare cosa
L'ex letterina di Passaparola e oggi artista saluta l'Italia e il suo (ex) marito Matteo Viviani perché pare abbia deciso di volare a Dubai, dove da mesi ha avviato un progetto che ha l'aria di essere in collaborazione con una galleria d'arte. Esposta lì, lo scorso maggio, una collezione di quadri che hanno come soggetto un paio di ali, le stesse che hanno chiuso questo capitolo e che le hanno aperto le porte (e il portellone) per una nuova avventura di lavoro e di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ludmilla - radchenko
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio: “Le nostre strade si separano, sii felice”
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, l’addio dopo 17 anni insieme: “È arrivato il momento”
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani: il commovente addio in aeroporto
"È arrivato il momento, il momento di prendere il volo. Non mi hai mai tenuto in gabbia.e alla fine hai aperto la finestra. Da ora le nostre strade si separano" Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano, stavolta per dividersi davvero per sempre. Il video del - facebook.com Vai su Facebook
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio: "Le nostre strade si separano, sii felice" - X Vai su X
Ludmilla Radcheko pubblica l’emozionante video dell’addio all’ex marito Matteo Viviani: ecco dove si trasferirà - Ludmilla Radcheko pubblica l’emozionante video dell’addio all’ex marito Matteo Viviani: ecco dove si trasferirà. Lo riporta isaechia.it
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani: il commovente addio in aeroporto - Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani dopo 17 anni di amore si sono lasciati: ecco il video dell'addio in aeroporto. msn.com scrive