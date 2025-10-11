Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani l’addio dopo 17 anni insieme | È arrivato il momento

“Per non distruggere la nostra favola d’amore, ci siamo lasciati”. Così avevano annunciato la separazione tempo fa, e qualche mese dopo si dicono addio ancora una volta, separando le strade, ma senza perdere l’affetto e il rispetto che li ha sempre uniti. Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano in aeroporto, prima della partenza di lei: il video su Instagram. Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, il video dell’addio. Il video condiviso su Instagram è un colpo al cuore: 17 anni insieme, due figli, tanto amore che si è trasformato in un affetto profondo. Ludmilla Radchenko, ex Letterina di Passaparola, e Matteo Viviani avevano annunciato la decisione di separarsi mesi fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

