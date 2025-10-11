Lucio Dalla nel concerto-racconto dell’amico Marcello Balestra

Un viaggio nel cuore di Lucio Dalla (nella foto), tra musica, parole e ricordi. È questo lo spirito di ‘Lucio c’è’, l’originale spettacolo ideato e diretto da Marcello Balestra, storico collaboratore dell’artista bolognese, che ne fu compagno di strada e di avventure artistiche a partire dal 1981. L’appuntamento è domani alle 18 al Circolo Aurora, in corso Garibaldi 80. Sul palco prenderà vita un concerto-racconto: un intreccio di canzoni, immagini e testimonianze che rivelano il lato più intimo e umano del grande cantautore. Balestra, che con Dalla ha condiviso trent’anni di vita e di lavoro, condurrà il pubblico in un percorso fatto di emozioni, aneddoti e memorie vissute in prima persona, aprendo finestre su un universo di creatività, ironia e curiosità inesauribile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

