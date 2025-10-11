Luca e Marirosa picchiati e annegati | cosa non torna nel caso dei fidanzati morti a Policoro nel 1988
Quello di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due fidanzati trovati morti a Policoro nel 1988, non fu un decesso per cause accidentali ma furono uccisi, prima aggrediti e poi annegati. È l'ipotesi che emerge dalla relazione criminologica e medico-legale firmata dal professor Francesco Bruno e da diversi altri esperti nel 1998. Ecco cosa non torna nel caso della misteriosa morte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Luca aveva un testicolo gonfio e Marirosa una ferita alla testa», la madre di uno dei “fidanzatini di Policoro” non crede alla fuga di gas e dopo 37 anni chiede di riaprire le indagini
«Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica». La nuova perizia che riapre il giallo dei “fidanzatini di Policoro”
«Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica». La nuova perizia che riapre il giallo dei "fidanzatini di Policoro"

La lotta per la verità continua». A 37 anni dalla morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i fidanzatini trovati senza vita il 23 marzo 1988 in una villetta a Policoro (Matera), Olimpia Fuina - madre di Luca - chiede giustizia. La versione ufficiale ha parlato di incid
«Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica». La nuova perizia che riapre il giallo dei "fidanzatini di Policoro"
Caso Luca-Marirosa: appello al vescovo Orofino - Il caso della morte dei Luca Orioli e Marirosa Andreotta, avvenuta nel marzo 1988 a Policoro. Si legge su rainews.it