Luca e Marirosa picchiati e annegati | cosa non torna nel caso dei fidanzati morti a Policoro nel 1988

Quello di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due fidanzati trovati morti a Policoro nel 1988, non fu un decesso per cause accidentali ma furono uccisi, prima aggrediti e poi annegati. È l'ipotesi che emerge dalla relazione criminologica e medico-legale firmata dal professor Francesco Bruno e da diversi altri esperti nel 1998. Ecco cosa non torna nel caso della misteriosa morte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it