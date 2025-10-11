Luana Ravegnini ricorda la storia con Claudio Lippi più grande di 23 anni | La gente criticava molto

Luana Ravegnini ha ricordato la sua relazione con Claudio Lippi nella puntata de La Volta Buona di venerdì 10 ottobre, nello spazio che Caterina Balivo ha dedicato alle coppie con una certa differenza d'età. La relazione tra i due volti della tv, separati da 23 anni (lui classe 1945, lei 1968). 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: luana - ravegnini

Luana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta”

Luana Ravegnini: «Claudio Lippi ha 23 anni più di me, mio marito 26. Sempre stata con uomini più grandi, la differenza d'età non la sento»

“Ho sempre avuto relazioni con uomini più grandi, ma non ho mai sentito il peso degli anni” Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei - facebook.com Vai su Facebook

Luana Ravegnini: «Claudio Lippi ha 23 anni più di me, mio marito 26. Sempre stata con uomini più grandi, la differenza d'età non la sento» - La modella e attrice ripercorre le sue storie d'amore e si racconta nel salotto di Caterina Balivo. msn.com scrive

Luana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta” - Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei: "Ho ... Da fanpage.it