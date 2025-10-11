Lovati a Quarto Grado l’avvocato parla a ruota libera e lascia tutti di stucco
A Garlasco la tensione continua a salire, e non soltanto nelle aule giudiziarie. La vicenda che da anni ruota intorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007, sembra non conoscere tregua. Ora al centro delle attenzioni c’è Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima tornato nell’occhio del ciclone dopo l’apertura dell’inchiesta-bis di Pavia. Ma la scena, stavolta, è tutta televisiva. A “Quarto Grado”, il programma di cronaca nera condotto da Gian Luigi Nuzzi su Rete 4, è andato in onda un nuovo capitolo di questa intricata storia, tra rivelazioni, tensioni e accuse incrociate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: lovati - quarto
Andrea Sempio rompe il silenzio e conferma Massimo Lovati, l'avvocato lo insulta in diretta tv: «Lui e i genitori ignoranti come le capre» - Dall'abitacolo della sua automobile gira un video selfie che indirizzerà alla trasmissione "Quarto Grado". Lo riporta msn.com
Andrea Sempio conferma Lovati (per ora), ma l'avvocato fa una gaffe in tv: «Lui e i genitori ignoranti come capre» - Dall'abitacolo della sua automobile gira un video selfie che indirizzerà alla trasmissione "Quarto Grado". Come scrive ilmessaggero.it