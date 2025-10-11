Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di sabato 11 ottobre

Dall’estrazione del Lotto a quella del Superenalotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, 11 ottobre Quasi tutto pronto per l’ultimo appuntamento settimanale delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come ogni giorno, vi accompagneremo da vicino alla scoperta dei numeri estratti in questa giornata che si preannuncia piuttosto elettrica alla luce del fatto che, complici gli ultimi mancati bersagli grossi, il jackpot è sensibilmente aumentato. La fortuna aiuta gli audaci, è ormai noto: che la mano della dea bendata possa regalare un week-end indimenticabile? Tutti i numeri estratti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 11 ottobre

