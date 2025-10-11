Lotta allo spaccio 60 arresti tra il litorale e la Capitale

11 ott 2025

Roma, 11 ottobre 2025 – È d i 60 persone arrestate, dagli albori di questo autunno, il bilancio della lotta allo spaccio m essa in campo quotidianamente dalla Polizia di Stato nella provincia di Roma. Il flusso ha incontrato una battuta d’arresto su tutta la costa -da Civitavecchia a Nettuno-, e per le strade delle periferie fino a Tivoli. È finita proprio a Tivoli l’indagine degli agenti del XIII Distretto Aurelio che, approfondendo un movimento sospetto registrato tra i palazzi di Valle Aurelia, hanno disarticolato un traffico di hashish e marijuana che vedeva come punto focale di vendita la zona termale dell’antica Tibur. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

