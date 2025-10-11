Lotta agli ' gnuri abusivi sequestrata dai vigili urbani una carrozza in via Roma

Palermotoday.it | 11 ott 2025

Una carrozza al traino senza autorizzazione è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale nell'ambito dei controlli predisposti dall'assessorato comunale al Benessere animale. Lo 'gnuri è stato fermato in via Roma mentre trasportava abusivamente persone a bordo.

