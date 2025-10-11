L' ospedale di Guardiagrele sempre più spogliato dei suoi servizi | la denuncia dei consiglieri di opposizione
“L'ospedale Santissima Immacolata viene ulteriormente spogliato dei suoi servizi”. È la denuncia che arriva dal gruppo consiliare di minoranza Guardiagrele per tutti, dopo la pubblicazione del documento "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo-ospedale di comunità". “Il contenuto - dicono i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
