? Ariete. Caro Ariete in questo sabato la Luna in Gemelli accende il tuo entusiasmo e coraggio: giornata ideale per metterti in mostra o dare il via a un nuovo progetto personale. Le energie sono alte e la voglia di agire ti spinge a superare ogni esitazione anche riferita a recenti rallentamenti che anche in casa ti hanno magari innervosito. In amore, un gesto spontaneo può riaccendere la passione. Attenzione solo all'impulsività: potresti dire qualcosa di troppo. Sport e movimento ti rigenerano. La sera porta incontri vivaci e sorprese piacevoli. Voto week end: 7+ ? Toro. Il sabato inizia con riflessioni domestiche: desideri più stabilità e comfort.

© Ilgiornale.it - L'oroscopo del giorno - sabato 11 ottobre 2025