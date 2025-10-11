L’oroscopo del giorno | cosa dicono le stelle segno per segno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una panoramica sui transiti celesti che influenzano amore, lavoro e benessere oggi: scopri cosa dicono gli astri per il tuo segno zodiacale. Ariete. Amore: Sentimenti vividi e desiderio di verità animano i rapporti; evita reazioni impulsive. Lavoro: Idee brillanti emergono, ma serve moderazione nei tempi per non perdere opportunità. Benessere: Tensione muscolare possibile: ascolta il corpo e concediti momenti di pausa. Toro. Amore: Giornata stabile, con spazio per dialogo e intimità. Lavoro: Attenzione alle spese: valutazioni e scelte ponderate sono favorite. Benessere: Energia discreta: qualche attività all’aperto può alleggerire lo spirito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

