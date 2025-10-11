L’organo diventa sublime con Joxe Benantzi Bilbao Riguero

La meravigliosa Collegiata di Sant’Ubaldo, nel centro storico di Barchi, ospiterà domani dalle 18,15 l’esibizione dell’organista di fama internazionale Joxe Benantzi Bilbao Riguero. Il concerto rientra nell’ambito della 19ª edizione di Castelli d’Aria: itinerari organistici nella provincia di Pesaro e Urbino. Rassegna organizzata dall’associazione “Il Laboratorio Armonico“ sotto la direzione artistica del maestro Giovannimaria Perrucci, con il sostegno della Regione Marche, dell’Orchestra Sinfonica Rossini e dei comuni coinvolti, fra i quali Terre Roveresche; e il patrocinio della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

