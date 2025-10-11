Loreto riceve il San Severo | E’ stato un battesimo di fuoco
Tre partite, tre sconfitte e oggi alle 18 al PalaMegabox arriva San Severo. La Consulinvest lotta ma finora non è riuscita a imporsi nel nuovo campionato di serie B Nazionale che si sta rivelando uno scoglio duro come era da aspettarsi. Federico Ligi, general manager dei gialloblù, stila un primo bilancio di questa prima stagione in un campionato nazionale. Ligi quali sono le sensazioni dopo tre partite? "Diciamo che il battesimo è stato di fuoco ed è difficile farsi un’idea. Certamente lottiamo". Cosa c’è da fare e cosa invece vi soddisfa? "La ricetta è una sola Lavorare e stare uniti. Abbiamo zero punti non dobbiamo essere soddisfatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A caccia della prima vittoria. Il Loreto riceve la Luiss
L’Unione Internazionale degli Architetti (UIA) ha determinato che il progetto “Regeneration of Loreto District”, firmato da Offtec , è 1° classificato al Baku International Architecture Award 2025. Ci sono premi che non appartengono solo a chi li riceve, ma ai luog - facebook.com Vai su Facebook
Loreto riceve il San Severo: "E’ stato un battesimo di fuoco" - La Consulinvest lotta ma finora non è riuscita a imporsi nel nuovo campionato di serie B Nazionale che si sta rivelando uno ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Programma: biglietteria aperta dalle 18,30 e cancelli dalle 19. Si comincia alle 18 con Loreto Pesaro - San Severo. In testa c’è anche Faenza impegnata con Ravenna - Ecco tutte le partita del campionato di serie B Nazionale, quarta giornata. Lo riporta sport.quotidiano.net