Loreto riceve il San Severo | E’ stato un battesimo di fuoco

Tre partite, tre sconfitte e oggi alle 18 al PalaMegabox arriva San Severo. La Consulinvest lotta ma finora non è riuscita a imporsi nel nuovo campionato di serie B Nazionale che si sta rivelando uno scoglio duro come era da aspettarsi. Federico Ligi, general manager dei gialloblù, stila un primo bilancio di questa prima stagione in un campionato nazionale. Ligi quali sono le sensazioni dopo tre partite? "Diciamo che il battesimo è stato di fuoco ed è difficile farsi un’idea. Certamente lottiamo". Cosa c’è da fare e cosa invece vi soddisfa? "La ricetta è una sola Lavorare e stare uniti. Abbiamo zero punti non dobbiamo essere soddisfatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

