Lorenzo Zurzolo si prepara ad affrontare gli. Squali! Lorenzo Zurzolo è stato già mille e uno volti. E’ stato Lodo, Vincenzo, Alessandro, è stato Niccolò e Daniele (nella splendida serie Prisma ), ma è stato anche un giovane Diabolik e addirittura Italo Balbo. Lo aspettiamo in sala, a partire dal 16 ottobre, quando arriverà sul grande schermo il suo Max, protagonista di Squali, nuovo film distribuito da Eagle Pictures. Nonostante i soli 25 anni, Lorenzo Zurzolo è un volto che si è trasformato tante volte e ha già raccontato moltissime storie, al cinema, in tv e in streaming, mettendosi ogni volta alla prova con ruoli sempre differenti che riuscissero a mettere in luce le sue doti: volto pulito, da bravo ragazzo, ma accogliente verso le ombre e gli aspetti più oscuri da mettere al servizio dei personaggi che interpreta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it