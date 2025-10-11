L’ordine dei medici di Benevento accoglie il nuovo DG dell’Asl Spinosa
Tempo di lettura: 2 minuti Incontro istituzionale presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, dove il Consiglio OMCeO ha ricevuto la visita del nuovo Direttore Generale della ASL, dott.ssa Tiziana Spinosa. E’ stata un giornata di confronto e di dialogo dedicata alle prospettive della sanità territoriale sannita e alla costruzione di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni. L’appuntamento si inserisce nel percorso di incontri avviato dall’Ordine con le principali realtà istituzionali, politiche, sindacali e associative del territorio, nella convinzione che il lavoro condiviso rappresenti un valore aggiunto per rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ordine - medici
28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze
Stop ai medici "gettonisti": l'allarme dell'Ordine dei Medici di Avellino
L'Ordine dei Medici saluta i vertici di Asl e Aorn per i 3 anni di collaborazione
Torna "Medicina Pontina – Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina”, in una nuova versione completamente digitale Vai su Facebook
Chikungunya, Dengue e West Nile, casi in aumento. Ordine medici: cosa sapere e come difendersi - X Vai su X
Medici, Tar Lombardia accoglie ricorso Fnomceo su verifica dei titoli - Tutelare l'interesse della collettività a non essere esposta all'esercizio dell'arte medica da parte di soggetti potenzialmente non qualificati e garantire il diritto degli iscritti ... Riporta notizie.tiscali.it
A Benevento il sindacato dirigenti medici ricorre contro l'Asl - Sui servizi del 118 nel Sannio la Federazione CIMO FESMED (Federazione Sindacale Medici Dirigenti) ha presentato un esposto contro la Asl di Benevento alla Procura della Repubblica, a firma del ... Scrive ansa.it