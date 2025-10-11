L’ordine dei medici di Benevento accoglie il nuovo DG dell’Asl Spinosa

Tempo di lettura: 2 minuti Incontro istituzionale presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, dove il Consiglio OMCeO ha ricevuto la visita del nuovo Direttore Generale della ASL, dott.ssa Tiziana Spinosa. E’ stata un giornata di confronto e di dialogo dedicata alle prospettive della sanità territoriale sannita e alla costruzione di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni. L’appuntamento si inserisce nel percorso di incontri avviato dall’Ordine con le principali realtà istituzionali, politiche, sindacali e associative del territorio, nella convinzione che il lavoro condiviso rappresenti un valore aggiunto per rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

