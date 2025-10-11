L’onda lunga della crisi sociale Sempre più persone cercano aiuto

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia la crisi economica non è più una parola astratta, ma una condizione concreta che si manifesta ogni giorno nei volti, nelle storie e nei numeri. Lo si capisce attraversando le nostre città, dove sempre più persone si ritrovano a chiedere aiuto per ciò che fino a pochi anni fa sembrava scontato: un pasto caldo, un tetto sotto cui dormire, un abito pulito, una parola di conforto. Basta varcare la soglia di luoghi come il Guardaroba Solidale Madiba di Rimini per toccare con mano la realtà di un disagio diffuso e crescente, che non riguarda più solo le fasce tradizionalmente considerate “deboli”, ma coinvolge sempre più famiglie, lavoratori precari, giovani e anziani soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217onda lunga della crisi sociale sempre pi249 persone cercano aiuto

© Ilrestodelcarlino.it - L’onda lunga della crisi sociale. Sempre più persone cercano aiuto

In questa notizia si parla di: onda - lunga

BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA: “EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE”

Arriva l’onda lunga della Festa del Mare

IL FENOMENO. Da Jacobs a Tamberi, la lunga onda azzurra dell’atletica d’oro

l8217onda lunga crisi socialeL’onda lunga della crisi sociale. Sempre più persone cercano aiuto - In Italia la crisi economica non è più una parola astratta, ma una condizione concreta che si manifesta ogni giorno nei volti, nelle storie e nei numeri. Come scrive msn.com

Un patto sociale contro la crisi - Se l'uomo che ha guidato la Banca Centrale Europea per quasi un decennio, colui che con tre parole whatever it takes salvò la moneta unica e, con essa, l'intero progetto comunitario, oggi sente il ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217onda Lunga Crisi Sociale