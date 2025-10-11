L’onda lunga della crisi sociale Sempre più persone cercano aiuto

In Italia la crisi economica non è più una parola astratta, ma una condizione concreta che si manifesta ogni giorno nei volti, nelle storie e nei numeri. Lo si capisce attraversando le nostre città, dove sempre più persone si ritrovano a chiedere aiuto per ciò che fino a pochi anni fa sembrava scontato: un pasto caldo, un tetto sotto cui dormire, un abito pulito, una parola di conforto. Basta varcare la soglia di luoghi come il Guardaroba Solidale Madiba di Rimini per toccare con mano la realtà di un disagio diffuso e crescente, che non riguarda più solo le fasce tradizionalmente considerate “deboli”, ma coinvolge sempre più famiglie, lavoratori precari, giovani e anziani soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

