L' ombra della mafia nigeriana a Bologna
“Dalla nostra osservazione e dalle testimonianze dei cittadini ci sono evidenze che gruppi organizzati di nazionalità nigeriana gestiscono lo spaccio in alcune strade del quartiere”, ha dichiarato l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid parlando della situazione del crack in Bolognina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Quasi 150 presenze al Napoli: l’ombra della malavita lo ha distrutto | Ha fatto carriera grazie alla Mafia
Il caso di Viterbo, i segreti della mafia turca in Italia e l’ombra del boss Boris Boyun: il fiume di armi e droga che arriva fino ai Balcani
Viterbo, l’ombra della mafia turca: rilasciati i 5 fermati
Il calvario dell'imprenditore Ferdico, assolto per mafia dopo 18 anni. Intanto l'azienda è fallita Ci sono voluti diciotto anni di processi e quattordici sentenze per spazzare via ogni ombra di collusione con la mafia in capo all'imprenditore siciliano Giuseppe Ferdi
L'ombra della mafia nigeriana a Bologna - Per capire davvero cosa c'è dietro bisogna però andare a fondo delle strutture e stare attenti a un risch ...
Crack, a Bologna lo spettro dei clan nigeriani - Bologna, 31 agosto 2025 – Era il luglio del 2019 quando in città per la prima volta si iniziò a parlare, concretamente, di mafia nigeriana. Scrive ilrestodelcarlino.it