L' ombra della mafia nigeriana a Bologna

“Dalla nostra osservazione e dalle testimonianze dei cittadini ci sono evidenze che gruppi organizzati di nazionalità nigeriana gestiscono lo spaccio in alcune strade del quartiere”, ha dichiarato l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid parlando della situazione del crack in Bolognina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

ombra mafia nigeriana bolognaL'ombra della mafia nigeriana a Bologna - Per capire davvero cosa c’è dietro bisogna però andare a fondo delle strutture e stare attenti a un risch ... Secondo bolognatoday.it

Crack, a Bologna lo spettro dei clan nigeriani - Bologna, 31 agosto 2025 – Era il luglio del 2019 quando in città per la prima volta si iniziò a parlare, concretamente, di mafia nigeriana. Scrive ilrestodelcarlino.it

