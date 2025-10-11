Lombardia casa Pogacar La storia aspetta Tadej
E a ‘sto giro cosa s’inventa Tadej Pogacar? È l’inevitabile domanda prima di un Lombardia che ha tutta l’aria di proiettare il marziano sloveno ancor più nella leggenda di quanto già non sia. Vincendo la più dura delle grandi classiche, l’iridato farebbe cinquina come soltanto Fausto Coppi, ma con una differenza: i suoi cinque successi sarebbero in fila. Non bastasse, potrebbe stabilire un altro record: salire nella stessa stagione su tutti e cinque i podi delle prove monumento, come nemmeno Merckx. C’è aria di storia, insomma. "Mi piace chiudere la stagione al Lombardia", ha detto in passato Pogacar, dimostrandolo pure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
