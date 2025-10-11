Lollobrigida | Esistono dazi giusti ma quelli di Trump all' Ue sono sbagliati
“Su San Francesco patrono d’Italia si è voluto dare un segnale. Il Parlamento ha votato con larga maggioranza, e mi attengo al rispetto delle decisioni che ha assunto”, premette il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervistato alla Festa dell'Ottimismo del Foglio. Poi il discorso si allarga al cuore dell'attività del suo ministero. “L’agricoltura — spiega Lollobrigida — è stata il perno dei trattati di Roma del ’57, nata per garantire sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente. È un investimento dell’Europa sulla propria sovranità”. Il ministro rivendica il primato italiano: “Il nostro è il governo che ha investito di più nella storia repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
