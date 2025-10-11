Lollobrigida | Da Meloni l’impulso a costruire l’Europa che volevano i padri fondatori

L'Europa mostra ancora tutti suoi limiti, i dazi possono essere giusti ma in parte. Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, ha offerto spunti interessanti nel suo intervento alla festa de Il Foglio a Firenze, iniziando proprio dal concetto di europeismo. "Io europeista ma la comunità ha mostrato i suoi limiti ". "L'Europa deve riportare al centro i suoi temi primari, a partire dall'agricoltura. Io sono fortemente europeista ma questo non significa essere a favore di un'Europa che ha mostrato in questi anni tutti i suoi limiti", ha detto il ministro parlando del concetto di comunità politica nel vecchio Continente.

