Loftus-Cheek | Successo di tutto a partire dall’infortunio L’obiettivo è …
Ruben Loftus-Cheek, tornato protagonista con il Milan, ha parlato di tutta la sua gioia di giocare di nuovo con l'Inghilterra. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: loftus - cheek
Milan, Loftus-Cheek: “Modric è un calciatore di alto livello”
Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Si può vedere come lavora”
Milan, Loftus-Cheek: “In Serie A il calcio è più tattico”
Nazionali, Loftus-Cheek in campo 20' nell'amichevole tra Inghilterra e Galles - X Vai su X
Pulisic più uno: chi lo affiancherà contro la Juventus? Gimenez e Nkunku in ballottaggio, ma Loftus-Cheek… Vai su Facebook
Loftus Cheek ritrova l'Inghilterra dopo 7 anni: "Successo di tutto, a partire dall'infortunio" - Il centrocampista inglese è stesso falcidiato spesso da una sequela di infortuni. Scrive tuttomercatoweb.com
Il Milan vince a Lecce: Loftus-Cheek e Pulisic spezzano l’incantesimo dopo due reti annullate dal VAR - Il Milan sbroglia con difficoltà la matassa di Lecce grazie ad un colpo di testa di Loftus- Scrive fanpage.it