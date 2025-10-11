L' odio si ammanta di slogan umanitari

Caro direttore Feltri, un profondo scoramento mi assale, vedendo quanto il popolo ebraico stia ancora soffrendo per l'ondata di antisemitismo che si è scatenata dopo il 7 ottobre 2023 ed i fatti di Gaza. Io che bambino, poco dopo la fine della guerra, mi recai con tutta la famiglia a trovare una coppia di coniugi ebrei che erano stati tenuti nascosti da mia nonna durante il periodo bellico, io che ho sempre negli occhi e nella mente le prime immagini scioccanti dei campi di sterminio nazisti proiettate nei cinema e nelle scuole, io che ricordo con profonda emozione il Diario di Anna Frank, anche nella magistrale trasposizione teatrale della compagnia De Lullo, Falk, Valli, Guarneri, io che ricordo le varie battaglie sostenute da Israele con il mondo arabo, che non ha mai tollerato la sua nascita e tuttora, in larga parte, ne auspica l'annientamento, non riesco a capacitarmi del nuovo crescente odio nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

