L' occasione fa il velista furbo | il giro di denaro per gli imbarchi a pagamento è la Barcolana invisibile
Lo slogan principale della Barcolana recita "Dove la passione incontra il mare", ma a una buona fetta dell'opinione pubblica sfugge il ruolo da moltiplicatore di denaro che la regata più affollata al mondo ricopre da anni. Non parliamo delle consuete attività commerciali, che incassano in una.
L'Italia Cup del 17-18 ottobre sarà una occasione particolare per Veleziana Sailing Week e per noi in particolare perché verrà rimessa in gioco una coppa storica della Compagnia! Vai su Facebook
