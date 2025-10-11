Locali in consolle al Casacon lo special guest è Dj Albertino

Al Casacon di Sirolo stasera special guest è dj Albertino, direttore artistico di Radio M2o, dopo aver trascorso più di 35 anni con Radio Deejay. Figura centrale nella musica e nella cultura radiofonica italiana, la sua carriera abbraccia oltre quattro decenni e continua ad evolversi con nuove iniziative e progetti. Nel corso degli anni Novanta Albertino diventa uno dei volti più noti della radio italiana, contribuendo a lanciare artisti di successo e a definire il panorama della musica dance in Italia. Il suo programma Deejay Time si trasforma in un talk show radiofonico, mantenendo comunque un forte focus sulla musica dance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

