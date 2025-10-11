Lo strano caso del parcheggio che paghi il ticket ma non riesci ad uscire

Si entra, si parcheggia, quando si ritorna si paga il ticket ma, al momento di uscire la sbarra non si alza. Succede a Monza, nel parcheggio di piazza Cambiaghi e il fatto è stato raccontato giovedì sera in consiglio comunale.Un fatto che avrebbe visto protagonisti diversi cittadini e che sarebbe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: strano - caso

Quando l’arbitro espelle il collega: lo strano caso del fischietto che è stato squalificato un mese

Ziliani: «Lo strano caso dei media italiani. Sempre attenti a controllare che il mondo rispetti le regole, ma muti con la Juventus»

Lo strano caso di Agoumé: all'Inter non si è quasi visto, ma porterà 8 milioni in cassa

Milan, lo strano caso di Gimenez: non segna, ma è sempre più titolare - X Vai su X

Tor Vergata, lo strano caso delle 8 scuole di specialità chiuse - facebook.com Vai su Facebook

Lo strano caso di Francantonio Genovese, condannato in via definitiva nel 2021 ma ancora non ha scontato la pena - È lo strano caso di Francantonio Genovese, l’ex sindaco di Messina ed ex deputato del Pd, poi passato ad Fi e ora nell’Mpa di Raffaele Lombardo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

A Reggio, il caso del parcheggio 'spento': i pannelli solari non funzionano - A 6 anni dalla realizzazione, le pensiline con gli impianti fotovoltaici non sono mai state collegate alla rete ... Si legge su rainews.it