Lo stordimento di Hume mette l’Irlanda del Nord in una posizione forte davanti al test della Germania

2025-10-10 23:45:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: È stata una serata fantastica per Irlanda del Nord e Galles, che ha aumentato le possibilità di entrambe le squadre di qualificarsi per la Coppa del Mondo della prossima estate, nonostante quest’ultima non abbia nemmeno giocato. L’Irlanda del Nord ha battuto la Slovacchia 2-0 a Belfast ed entrambe le squadre ora hanno sei punti nel Gruppo A, insieme alla Germania. L’autogol di Patrik Hrošovský ha regalato ai padroni di casa un vantaggio al 18? e il difensore del Sunderland Trai Hume ha segnato uno straordinario secondo a nove minuti dalla fine per mettere al sicuro i punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com