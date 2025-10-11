Lo scatto che fa il vuoto la rassegnazione dei rivali | il Lombardia che avvicina Pogacar alle leggende Coppi e Merckx
Tadej Pogacar come sempre. Tadej Pogacar come Fausto Coppi. Anzi, meglio. Il campione del mondo si prende tutto e conquista anche il Giro di Lombardia. Il quinto della sua carriera, come il Campionissimo, per un record in coabitazione che ha però un dettaglio in più. Coppi non era mai riuscito a vincere cinque volte consecutive la Classica delle Foglie Morte, Pogacar sì. Secondo posto, come al Mondiale e all’Europeo, per Remco Evenepoel. Terzo per Michael Storer. Sul traguardo di Bergamo lo sloveno fa calare il sipario sul suo 2025 con la 108esima in carriera e soprattutto la decima Classica Monumento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
