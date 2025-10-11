Lo sapevate che Ancelotti poteva essere dell’Inter? Un’occasione Sfumata

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, Carlo Ancelotti blinda Nico Paz? Le dichiarazioni Carlo Ancelotti, l’allenatore da record e vincitore seriale, è indissolubilmente legato al Milan, sia come giocatore che come tecnico. Eppure, pochi sanno che la sua carriera avrebbe potuto tingersi di nerazzurro fin dagli albori. La storia di un provino dimenticato rivela un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

lo sapevate che ancelotti poteva essere dell8217inter un8217occasione sfumata

© Ilprimatonazionale.it - Lo sapevate che Ancelotti poteva essere dell’Inter? Un’occasione Sfumata

In questa notizia si parla di: sapevate - ancelotti

Cerca Video su questo argomento: Sapevate Ancelotti Poteva Essere