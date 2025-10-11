Calciomercato Inter, Carlo Ancelotti blinda Nico Paz? Le dichiarazioni Carlo Ancelotti, l’allenatore da record e vincitore seriale, è indissolubilmente legato al Milan, sia come giocatore che come tecnico. Eppure, pochi sanno che la sua carriera avrebbe potuto tingersi di nerazzurro fin dagli albori. La storia di un provino dimenticato rivela un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Lo sapevate che Ancelotti poteva essere dell’Inter? Un’occasione Sfumata