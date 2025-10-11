Lo sai dove devi andare tu? Tale e Quale affronto di Pieraccioni | la reazione di Malgioglio
Una puntata scatenata, quella di venerdì 10 ottobre di Tale e Quale Show, che ha trasformato lo studio di Rai1 in un vero e proprio teatro comico. Complice Leonardo Pieraccioni, quarto giudice della serata, la trasmissione condotta da Carlo Conti ha regalato al pubblico un’ora e mezza di risate continue. Il regista toscano, affiancato dal suo inseparabile amico Giorgio Panariello, ha dato vita a un siparietto irresistibile che ha avuto come protagonista – suo malgrado – Cristiano Malgioglio. Fin dalle prime battute, il clima è apparso diverso dal solito. Pieraccioni, seduto accanto a Panariello, non ha perso occasione per lanciare frecciate ironiche e commenti pungenti, tanto da mettere in difficoltà lo stesso Conti, che più volte ha tentato invano di riportare la calma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: devi - andare
“Non devi andare a lavorare”. Minaccia la ex con un coltello, giovane allontanato da casa
Chi è Shakira, la borseggiatrice incubo dei turisti a Venezia: «Te ne devi andare»
Devi andare a un matrimonio? Ecco come devi vestirti, le regole del dress code stravolte
"Devi andare ai pacchi al posto di Gennarino", Pieraccioni e Malgioglio si beccano a #taleequaleshow - X Vai su X
Sfarinà. . Se dopo aver mangiato devi andare ad allenarti non puoi mica appesantirti... passa piuttosto a mangiare una Sfarinà - facebook.com Vai su Facebook