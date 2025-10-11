Lo devo ringraziare i complimenti a Spinazzola non terminano più

Questo è un momento davvero bello per Leonardo Spinazzola. Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre al comando della classifica del campionato di Serie A, seppur in compagnia della Roma. I partenopei infatti sono primi con i giallorossi con 15 punti totalizzati nelle prime sei giornate di campionato. I campioni d’Italia in carica, una volta che sarà terminata questa sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, saranno di scena a Torino per giocare contro gli uomini dell’ex giocatore azzurro Marco Baroni. Tra i protagonisti di questo primo scorcio di stagione tra le fila del Napoli bisogna sicuramente inserire Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Lo devo ringraziare”, i complimenti a Spinazzola non terminano più

Italia, Gattuso: "Devo ringraziare Spinazzola, è venuto con voglia e grande passione" - Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana dall'aula magna di Coverciano ha presentato in conferenza stampa le prossime sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele ... Segnala msn.com

Gattuso: "Ringrazio Spinazzola, ha sorriso e passione" - Italia il ct elogia l'esterno del Napoli, convocato dopo l'infortunio di Politano: "A 32 anni non è facile" ... Come scrive rainews.it