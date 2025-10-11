Andrea Carnevale racconta spesso l’ omicidio di sua mamma Filomena, uccisa da suo padre Gaetano nel 1975. A soli 14 anni, Andrea Carnevale aveva denunciato le violenze domestiche di suo padre, ma la sua richiesta d’aiuto era rimasta inascoltata. Al Corriere della Sera ha detto che in casa sua le violenze erano l’abitudine e lui, anche se molto giovane, era più volte andato dai carabinieri a denunciare quello che accadeva: « Papà era molto geloso, a casa c’era un clima di terrore, io ero lì quando lei prendeva schiaffi, botte. Insulti. Fino a quella mattina del 25 settembre del 1975: lui si è svegliato, ha preso l’ascia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo choc e il dolore di Andrea Carnevale: "Quando avevo 14 anni, mio padre uccise mia madre e poi si è suicidato"