L’MCU conferma ufficialmente la quarta finta morte di Daredevil in dieci anni
Le morti fasulle sono ormai un marchio di fabbrica del genere supereroistico. A parte rare eccezioni (come lo zio Ben), i personaggi che sembrano morire non restano mai tali a lungo. Questa dinamica, tipica dei fumetti, è stata pienamente ereditata dalle loro versioni cinematografiche, incluso il Marvel Cinematic Universe. I fan di Daredevil lo sanno bene: tutto è iniziato quando Bullseye sembrava morire nella prima stagione della serie Netflix — un evento poi ribaltato, ma inizialmente presentato come un omicidio commesso da Daredevil. Elektra è già tornata in vita una volta (forse due, se le voci su Daredevil: Born Again si rivelassero vere) e persino Matt Murdock è sopravvissuto al crollo di un intero edificio in The Defenders. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
