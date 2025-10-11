Liverpool e Chelsea hanno dato l’opportunità di trasferimento a Malick Fofana
Breaking: È probabile che Liverpool e Chelsea siano nella mischia per il trasferimento dell’esterno del Lione Malick Fofana, come riportato per la prima volta qui nella mia esclusiva per il Daily Briefing. Fofana si è affermato come uno dei migliori giovani talenti in Europa al momento, e i suoi rappresentanti stanno cercando una grande mossa per lui la prossima estate. Il Lione sicuramente non sarà in grado di trattenere Fofana ancora a lungo, e il suo agente ha parlato apertamente di portarlo in un club come il Liverpool. Anche il Chelsea è entusiasta di Fofana poiché cerca di continuare a rafforzarsi nel centrocampo offensivo, anche se il 20enne non è necessariamente il loro obiettivo prioritario poiché guardano alcuni altri in quella posizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
