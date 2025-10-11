LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | vince Razgatlioglu secondo Bulega in gara-1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e gara-2! 15.52 Razgatlioglu domina senza problemi, Bulega ci prova ma si deve accontentare del secondo posto. Ottime prove di Bautista e Locatelli terzo e quarto in classifica. 15.50 Ecco l’ordine di arrivo: 1 Razgatlioglu Toprak 1 BMW M 1000 RR 20 LEAD LEAD 1’36.632 1’35.696 320 2 Bulega Nicolo 11 Ducati Panigale V4R 20 +1.948 +1.948 1’37.110 1’35.704 319 3 Bautista Alvaro 19 Ducati Panigale V4R 20 +14.729 +12.781 1’37.707 1’36.566 321 4 Locatelli Andrea 55 Yamaha YZF R1 20 +16. 🔗 Leggi su Oasport.it
