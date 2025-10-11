LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti la partenza della Superpole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Bulega e Razgatlioglu si sono divisi le prove libere, l’italiano è stato il più veloce nelle FP2 mentre il turco non ha avuto rivali nella prima sessione. 11.45 La Superpole Race del Gran Premio di Estoril partirà tra 15 minuti. 11.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole Superbike del GP di Estoril. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega punta tutto sulla vittoria. Toprak Razgatlioglu ha avuto una bella giornata ieri, preoccupandosi solamente a fine turno di provare il passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
NIENTE CALCOLI - Toprak Razgatlioglu all'Estoril si sta trovando di fronte un Nicolò Bulega estremamente aggressivo. "Ma non farò strategie" Ecco perchè #corsedimoto #toprakrazgatlioglu #worldsbk #superbike #bmwmotorrad - X Vai su X
A Estoril Bulega e Lowes completano il podio provvisorio, stando dietro all’infermabile Toprak. Parte così il penultimo weekend di SuperBike. Segui il round portoghese di WorldSBK su Sky Sport e TV8 e taggaci nelle storie quando ci vedi. #gripmoto Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega cerca la riscossa. Alle 12.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega ... Si legge su oasport.it
Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming - Oggi, sabato 11 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Secondo oasport.it