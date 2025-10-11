LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti la partenza della Superpole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Bulega e Razgatlioglu si sono divisi le prove libere, l’italiano è stato il più veloce nelle FP2 mentre il turco non ha avuto rivali nella prima sessione. 11.45 La Superpole Race del Gran Premio di Estoril partirà tra 15 minuti. 11.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole Superbike del GP di Estoril. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega punta tutto sulla vittoria. Toprak Razgatlioglu ha avuto una bella giornata ieri, preoccupandosi solamente a fine turno di provare il passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

